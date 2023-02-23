48歲樂壇天后「CoCo」李玟最近因和老公Bruce的婚變消息引來大眾關注，先前她更曬出暴瘦到42.3公斤，還有身上掛著引流管的照片，讓粉絲相當擔心。今(23日)中午，她發長文揭露自己入院原因，她透露自己先天左腿有缺陷，一度不良於行，多年來都是靠右腿支撐，坦言：「我忍受痛楚很多年了」，去年10月她排舞時一個不小心舊疾復發，導致髖關節移位壓住神經，今將入院治療，希望大家幫她打氣。

李玟稍早發文表示，今天要面對她人生最大的困難，也是長久以來最大的恐懼，以前她總想逃避，但現在因為病狀太嚴重，無法逃避只能面對。她表示，因為自己剛出生時左腿就有問題，2歲時媽媽送她去動手術，沒想到手術失敗，「其中最難受的是醫生用了一根很粗的鐵棒子穿過我的左腳跟，再加腿上打了石膏，讓我完全不能動，對一個小孩來說，這個很折磨人的」，導致她當時天天哭著入睡。

李玟曬在病房內素顏憔悴照片。（圖／翻攝自CoCo李玟微博）

李玟說，出院後她完全不會走路，怕痛的她還是一步步邁開腳步去學走路，以唱跳歌手出道多年的她，更坦言每次登上舞台其實都是靠右腿支持全身，導致每次演唱會結束後她的腿都痛得要命，敬業的她卻從來沒讓任何人看到她的眼淚，沒想到去年舊疾復發，導致她再度不能走路，「可是也有神奇的時候，雖然我走不了路，但跳舞時我就不疼了，可能是因為跳舞讓我最快樂吧」。

最後李玟表示，自己今天願意說這些，是想給大家看她最真實的一面，「我是真的害怕，害怕自己無法像以前般跳舞」，但奇妙的是當她走進醫院，害怕的感覺都消失了，「我希望我很快可以回到舞台，大家越早看到我，那就越意味著我帶來了非常好的消息」，並希望上天保佑她早日康復，趕快再跟粉絲見面，繼續發光發熱，也自比是永遠打不倒的萬里長城，見此，粉絲回應：「早日康復，等你回來，永遠愛你」、「你永遠是我們心中最好的榜樣」、「善良的人一定有好運，CoCo的信念這麼強，所有事情一定能成功！」。