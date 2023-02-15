楊千霈一家四口到北海道出遊。（楊千霈提供）

隨著疫情鬆綁，楊千霈去年11月就馬上策劃了東京自由行，從計劃行程、訂購機票飯店都一手包辦，雖然有父母一同，3個大人帶娃寶、Ｑ妹兩個小朋友，無奈小孩太興奮又不受控，回來雖有滿滿回憶，倒也真心感到疲累，最有趣的是社群上還有網友揣測，「怎麼不見老公？是否情海生波？」

楊千霈好氣又好笑，表示先生只是事業繁忙，但也有了新契機，決定規劃三代同堂一起出發，笑稱「一個都別想跑」，但有鑒於「團員」年紀從3歲到60幾歲，避免舟車勞頓且冬天出發遇大雪特報，此次選擇日本度假村行程，一站式滿足不同年齡的玩樂與體力需求。

北海道雪村隱身在國家公園級的山林美景，滑雪課程依照年齡體貼分級，甚至還有「幼幼組」，本來還擔心小朋友會有分離焦慮，想不到教練把孩子們安撫得服服貼貼，楊千霈說「謝謝兒童教練和幼幼俱樂部員工讓他們夫妻擁有偽單身的時光」。

楊千霈保養得宜，看不出是兩個孩子的媽。（楊千霈提供）

激烈運動完的露天加拿大浴，更是每日必泡，零下十幾度C浸在熱水裡，徹底享受放鬆放空，楊千霈表示已經很久沒有小露腹肌，平時身材保養得宜，人到國外，身心靈都解放，連尺度都變大了。北海道是乳製品的盛產地，牛奶、優格、冰淇淋，吃得楊千霈大呼過癮，連小孩也跟著受惠大吃特吃，幾天下來伙食好到胖了3公斤。

最出乎意料的是，Club Med Sahoro度假村還有安排晚晚不同的娛樂秀與親子活動均不重複，讓大人小孩都玩得不亦樂乎，國際村感毫無語言隔閡，連一向很「ㄍㄧㄥ」的楊爸爸跟老公也帶著娃寶Ｑ妹一同下場熱舞，讓楊千霈大呼從沒見過家中男性如此「奔放」。

巧的是，上次二度蜜月亦是Club Med馬爾地夫度假村，體驗頂級奢華的浪漫天堂，這次則是三代同堂一起在全包式雪村享樂！楊千霈已許下願望，希望未來要全世界一一解鎖，像藏寶圖一樣，休假時光帶著家人充電就是最幸福的美好時光。