來自北海道的白帶魚被驗出國內禁用藥物孔雀綠。（食藥署提供）

札幌藥粧販售的雙面可用砧板，已是第二次被驗出不合格。（食藥署提供）

喜歡吃日本農水產的民眾要注意，衛福部食藥署今天公布四款日本食品農藥超標，其中來自北海道的白帶魚更被驗出國內禁用藥物孔雀綠，自德島輸入的甘藷也驗出罕見農藥地特靈；知名藥妝店札幌藥粧販售的雙面可用砧板，更是第二次被驗出不合格，將依法提高至百分之百的查驗比例。

食藥署今公告的邊境不符規定食品共有四項來自日本，包含北海道白帶魚、德島甘藷、琦玉山藥、鹿兒島丁香魚。由躍威有限公司引進的白帶魚，因檢出還原型孔雀綠0.8ppb，被食藥署依食品安全衛生管理法第15條，要求辦理退運或銷毀共2.24公斤。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，孔雀綠為一種合成染料，一般是用於絲製品、羊毛等紡織品上作為抗菌用途，也有部分會被拿來治療魚類寄生蟲，但依國內的動物用藥法規，為不准用藥物，因此輸入標準為不得檢出。

陳慶裕說，去年也有一款來自越南的蝦虎魚曾被檢出孔雀綠，而這次的白帶魚則是半年內首次檢出，由於目前僅此一件個案，將依法將抽檢比例從2～10％提高至20～50％。

另一款驗出罕見農藥的則是由川咏水果有限公司自德島引進的甘藷，陳慶裕表示，由於驗出殘留農藥地特靈0.06ppm，地特靈為國內公告禁用的農藥，而這在我國邊境也很少檢出，過去一年多來僅此一批被驗出，將對業者提高抽驗比例至20～50％。

日本知名藥妝店札幌藥粧販售的雙面可用砧板，因未能通過溶出試驗而出現在食藥署的不合格產品名單中。陳慶裕說，這已是札幌藥粧第二次出現同品項的產品違規，目前除對業者實施百分之百的查驗措施，也請業者提出違規原因與預防改善措施。