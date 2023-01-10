日本釧路市長蝦名大也組團訪花蓮市，市長魏嘉彥表達歡迎。（花蓮市公所提供）

日本北海道釧路市在去年8月與花蓮市簽署友好交流協定，近日組觀光踩線團到訪台灣，今天下午來到花蓮市公所拜訪新科市長魏嘉彥，市長蝦名大也及市議長松永征明都說，疫情趨緩，各國邊境解封，盼推動花蓮市與釧路市的包機直航，增進兩地情誼，促進雙方經濟繁榮與發展。

魏嘉彥表示，花蓮市與釧路市去年8月31日，由當時擔任市長的哥哥魏嘉賢與蝦名市長，透過視訊會議簽訂友好交流協定，花蓮市在日本又多了一個好友城市，而且是在北海道風景優美的城市。

魏嘉彥說，釧路市一直以來是世界各國想要觀光遊覽的首選，因此希望花蓮與釧路市直航的願望可以早日成行，屆時將組團飛往釧路市，進行城市深度交流，也期許兩市未來在文化、藝術、體育、觀光等領域互動交流，增進彼此情誼，促進經濟繁榮與發展。

蝦名市長說，看到去年8月31日視訊連線簽定友好城市的畫面，讓他非常感動。釧路市與花蓮市有著許多的共通點，自然環境的重視，文化背景的近似處，包括最先看到日出，對於原住民的愛努族傳統文化的保存，都市建設也有著融合發展。蝦名市長說，雖然此次來訪停留時間短暫，但卻是兩市友好關係的開始，希望能加深彼此的關係。

外交部胡琪斌處長說，蝦名市長信守承諾，在兩市簽訂友好交流協定不到五個月就組團訪問花蓮，增進兩市友誼的精神令人感動，也期待魏市長組團前往釧路市訪問，促進兩市交流，也為台、日兩國友誼奠定堅實的基礎。

市公所在三樓簡報室安排歡迎儀式，與會還有市民代表會主席李振瑋、副主席黃達祥，縣議員魏嘉賢、外交部東部辦事處處長胡琪斌、副參事吳漢溪，以及詠莉旅行社董事長樓麗萍。