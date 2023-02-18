天后闆妹（左）和王思佳一起做公益。（TVBS提供）

《女人我最大》邀請二月號策展封面人物天后闆妹參與《玩美研究室》發起的公益義賣活動，她同時分享成為頂級直播主的帶貨訣竅，王思佳透露，在詢問闆妹意願時，她立刻毫不猶豫的答應，甚至提供多項自家商品於現場直播銷售。

天后闆妹至今直播六年，帶的貨都是經過挑選，但曾經被要求賣很荒謬的物品就是沈玉琳的專輯，讓她立刻表示拒賣，幽默率真的個性迅速圈了一大票粉絲，王思佳也讚嘆闆妹真的很厲害，隔著螢幕看闆妹直播就被她散發的魔力影響，當下若沒買到就會氣到睡不著，可怕的是常常還沒回神，東西就賣完了，難怪荒謬大師也有求於她。

直播現場，闆妹大方接受搜包的要求，甚至被發現她以綑綁的方式收納鈔票，王思佳當場大讚這就是台中人豪邁的地方，也聊到私下與闆妹是很好的朋友，兩人的購物喜好及眼光雷同，加上相似的個性、有話直說，使兩人非常聊得來，就算一起工作也不用對稿。

闆妹也提到去年與《玩美研究室》合作後，她的直播人氣直升才能衝到一年11億的營業額，所以非常感謝《玩美研究室》的邀約，尤其是還能一起做公益並將這場營業額全數捐給「TVBS信望愛永續基金會」，讓她非常開心。