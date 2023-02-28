42歲混血女模樂基兒和天王黎明有過4年婚姻，結束後2017年改嫁食品大亨Ian，婚後誕下1名兒子，逐漸淡出演藝圈，並移居美國，好在粉絲仍能透過社群得知近況，沒想到近來樂基兒無預警上傳四格黑白照，內文提及「co-parent(共同撫養)」，讓外界揣測是否婚姻亮起紅燈，掀起一片熱議。

樂基兒最後一次和老公同框，是去年4月幫兒子慶生，那時她感性寫道：「Hunter生日快樂，真不敢相信你今天已經3歲了！媽媽和爸爸非常愛你，我們永遠能為你做的就是做最好的父母。等不及要和你一起度過今天。」可見一家三口的笑得很開心，專注幫兒子慶生，氣氛相當溫馨。

去年4月樂基兒和老公幫兒子慶生，是夫妻倆最後一次同框。(圖/樂基兒 IG)

樂基兒PO文提及「co-parent」被傳婚變。(圖/樂基兒 IG)

沒想到，樂基兒昨(27日)Instagram最新貼文貼出四格黑白照，可見她緊抱著兒子親吻，互動相當親暱，配文卻寫道：「Time is precious when you co-parent(當你共同撫養兒子時，時間是珍貴的)」，其中的「co-parent」被懷疑是暗指婚變，此外，樂基兒PO文前一天還開放留言，目前卻已限制評論，對此，港媒詢問樂基兒，尚未取得任何答覆。

樂基兒2008年和黎明在美國秘婚時，一度震撼演藝圈，沒想到婚姻僅4年就遺憾破局，後來2017年改嫁給Ian，曾甜蜜分享再婚原因：「總有人問我為什麼嫁給這個男人，很簡單，我找不到不嫁給他的理由，能嫁給這樣一位讓我重新陷入愛河的男人，真是我的福氣」，如今卻疑似二度婚變，令不少網友錯愕。