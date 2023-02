42歲混血女模樂基兒和天王黎明有過4年婚姻,結束後2017年改嫁食品大亨Ian,婚後誕下1名兒子,逐漸淡出演藝圈,並移居美國,好在粉絲仍能透過社群得知近況,沒想到近來樂基兒無預警上傳四格黑白照,內文提及「co-parent(共同撫養)」,讓外界揣測是否婚姻亮起紅燈,掀起一片熱議。

樂基兒最後一次和老公同框,是去年4月幫兒子慶生,那時她感性寫道:「Hunter生日快樂,真不敢相信你今天已經3歲了!媽媽和爸爸非常愛你,我們永遠能為你做的就是做最好的父母。等不及要和你一起度過今天。」可見一家三口的笑得很開心,專注幫兒子慶生,氣氛相當溫馨。

去年4月樂基兒和老公幫兒子慶生,是夫妻倆最後一次同框。(圖/樂基兒 IG)

樂基兒PO文提及「co-parent」被傳婚變。(圖/樂基兒 IG)

沒想到,樂基兒昨(27日)Instagram最新貼文貼出四格黑白照,可見她緊抱著兒子親吻,互動相當親暱,配文卻寫道:「Time is precious when you co-parent(當你共同撫養兒子時,時間是珍貴的)」,其中的「co-parent」被懷疑是暗指婚變,此外,樂基兒PO文前一天還開放留言,目前卻已限制評論,對此,港媒詢問樂基兒,尚未取得任何答覆。

樂基兒2008年和黎明在美國秘婚時,一度震撼演藝圈,沒想到婚姻僅4年就遺憾破局,後來2017年改嫁給Ian,曾甜蜜分享再婚原因:「總有人問我為什麼嫁給這個男人,很簡單,我找不到不嫁給他的理由,能嫁給這樣一位讓我重新陷入愛河的男人,真是我的福氣」,如今卻疑似二度婚變,令不少網友錯愕。