55歲央視主持人沙桐2010年和42歲女星劉園媛再婚，育有一個女兒秋秋，上月28日劉園媛無預警宣布兩人已經離婚，文中還意有所指已解除「如兄弟般純潔的婚姻關係」，引來外界質疑兩人是否因「無性婚姻」導致婚變，而沙桐前妻不久也跳出回應，讓人霧裡看花。

據知，出生在河南的沙桐，父母親都是話劇演員，使他耳濡目染也對媒體工作有興趣，大四時就到央視體育頻道實習，因表現傑出成為同屆唯一被留下被升正職的實習生，之後接連獲派播報多屆重要體育賽事，34歲時沙桐與中國國家話劇院的演員原華結婚，女方小他4歲，未料因男方忙工作聚少離多，一年多後就決定離婚。

劉園媛古裝扮相俏麗。（圖／翻攝自娛小棟微博）

2005年沙桐客串賀歲劇《戀愛真好》跟女主角劉園媛相識相戀，劉園媛長相甜美、演技不俗，過去演過《康熙微服私訪記3》、《少年康熙》、《不要和陌生人說話》、《情滿四合院》等，兩人跨過10多歲的年齡差，2010年領證結婚，隔年要辦婚禮前劉園媛卻意外懷孕，等女兒2歲後，劉園媛曾表示，最大的遺憾就是沒在婚禮上穿到婚紗，2014年沙桐決定替太太補辦婚禮，更送上大鑽石，兩人的恩愛故事也成為佳話，沒想到上月閃電宣布畫下句點。

劉園媛發文。（圖／翻攝自劉園媛微博）

劉園媛上月寫下：「我和沙桐先生已解除如兄弟般純潔的婚姻關係。無任何糾紛，無任何爭吵。感謝這些年來在一直關注我，祝福我的朋友們。生命繼續，燦爛依舊！」震驚了不少網友，更引人好奇的是兩人結婚多年關係竟如「兄弟般純潔」，疑暗指夫妻「有名無實」多年，而沙桐前妻原華之後發文，說：「別扯淡淡兄弟姐妹怎能有婚姻？怎麼有孩子？光吃蘋果？什麼婚姻價值觀？CCTV5怎麼培養你的？我生命特別燦爛」，引來網友問：「就怕是騙婚基佬」、「看來就是了，兩任妻子都出來說話了」、「為啥要解除婚姻了，名人都把婚姻當兒戲…」、「你老公這把年紀了，工作壓力也大，孩子這大了，應該好聚好散」。