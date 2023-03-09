桃園永豐雲豹職業籃球隊9日宣布與一卡通公司聯手，推出專屬雲豹球星的「球員精裝一卡通套組」，不但可通勤使用，更滿足球迷收藏心願，且本次合作還暗藏球員親簽卡，採隨機出貨方式，要讓球迷驚喜感加倍！套卡已於9日在桃園永豐雲豹商城限量預購，11日重返主場首戰現場也將展示實品並火熱開賣。

雲豹球團跟一卡通公司籌劃多時，重磅發行「桃園雲豹精裝一卡通」，共含《HOWARD》及《園力豹發》兩款套組，採用燙金設計，宛如書籍典藏包裝，更添質感。

《HOWARD》精裝一卡通套組售價880元，共兩張卡片，封面是超級球星霍華德(Dwight Howard)的投籃英姿，採用霧面設計搭配銀粉光點綴；另一款《園力豹發》精裝一卡通套組售價1480元，集合羅振峰、陳孝榕、盧捷閔、戴維斯(Deyonta Davis)、艾夫伯(Michael Efevberha)共5張一卡通，再加上1張霍華德合體隊友，展現團隊氣勢。

雲豹球團為回饋球迷支持，特別邀請六位明星球員在卡片留下親筆簽名，希望帶給球迷開箱時驚喜感受，隨機隱藏在現貨及預購套組販售，共100套套卡。

《HOWARD》、《園力豹發》精裝一卡通套組已於9日搶先在雲豹商城限量預購，另500套現貨將於3月11日雲豹主場開賣，提供給等不及的球迷朋友搶先開箱！此外，未能到現場的球迷11日上午11點起至3月17日也可至7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的Farmiport機台點選預購。