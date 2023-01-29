46歲王力宏前年底爆出離婚後便一路神隱，沉寂一年後，今(29日)在美國拉斯維加斯Resorts World Las Vegas舉辦「ONE Leehom Wang一個王力宏」演唱會，稍早他以過去的夯歌〈你不在〉當開場曲，談到是是非非，他表示：「過去的一年對許多人來說應該很不容易吧，像我去年就不太容易，但如果生命可以改變的話，幸或不幸，我都虛心接受」。

王力宏稍早留著中長髮登台，唱完〈你不在〉後有感而發說：「我有想過如果重新站在這舞台上，我們會不會再見面？因為人生中總是有摔倒的時候」，而他這次售票演唱會開賣後，票房幾乎全滿，台下眾多粉絲也熱情回應他：「會（再見面）」，王力宏接著說：「有時候我們人生面對的每一條路都可能是錯的，但我們努力把它變成對的」。

王力宏唱到激動處跪下。（圖／翻攝自簪花小龍、莫失莫忘王Leehom的悅兒微博）

王力宏開唱時，後面的大螢幕寫上：「總有一天，總有一天，想見就能相見，不管多久，無論多遠，總有一天發現我對你的愛，在你身邊一直在」，似乎傾訴著對粉絲的思念，他這回開唱也獻唱了新歌〈ONE一個〉，靈感來自《舊約聖經》裡面的《約伯記》，演唱前他特別說：「願我們溫柔相待好不好？我們懷抱信念、希望、愛」，而歌詞正回應他開場時所說：「一場經歷生命中的意外斷句／我空手出世也空手回去／幸或不幸虛心受領」。

演唱會上王力宏接著演唱了〈龍的傳人〉、〈需要人陪〉等過去熱門歌曲，唱到激動處他更跪下，消息傳回微博，引來網友兩派回應：「網路對於劣跡男藝人跟女藝人的包容度就是不太一樣」、「我已經多久沒聽華語歌了！！這個圈子沒了宏式情歌就沒了生命力！」、「二哥就該在舞台上閃閃發光呀！我一直在」、「風裡雨裡，2060等你」。