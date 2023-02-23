雞蛋價格漲回歷史高點後，各地近日陸續出現缺蛋問題，儘管農委會主委陳吉仲已坦承供應量確實不足，但仍有不少人貼出自己買到的雞蛋堅稱不缺蛋。對此，「宅神」朱學恒昨（22）日也在臉書貼出新北市民眾在糧行外排隊買蛋的照片。

陳吉仲21日晚間在臉書發文，首度為缺蛋一事致歉，坦承近幾年台灣對於雞蛋的需求量為每日12萬箱左右，目前的供應量確實與這個數字有差距，已先減少加工需求，全力調度超市與傳統市場，並協助種雞場、蛋中雞場及蛋雞場全面更新設備，減低氣候對產蛋率的影響，與禽流感帶來的問題，讓雞蛋產業永續。

儘管陳吉仲已為此道歉，但仍有許多網友堅持喊不缺蛋，甚至在網路上分享自己買到的雞蛋，而買不到蛋的民眾則紛紛貼出蛋架全空的照片，雙方不斷互槓，彷彿像是活在平行時空中。

朱學恒22日在臉書分享3張照片，只見新北市中和的某間糧行，每日限制雞蛋的販賣時間，清楚標明「數量有限，售完為止」，外頭則有無數民眾等待，排隊人龍綿延不絕，橫跨同街道上的整排店面，甚至超出拍攝畫面，讓他感嘆說「冷風呼呼的吹過，中和莒光路上的老人家縮著身子為了家裡人的營養，排隊買著炎亞綸不缺的雞蛋。」