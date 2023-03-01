台灣爆發缺蛋危機，農委會日前稱將從澳洲進口500萬顆蛋來解決問題，未料，有專家評估，此舉恐讓農委會倒貼至少3000萬元。農委會主委陳吉仲今（1）日對此坦言，澳洲進口蛋需要空運，價格當然比國內貴，但強調價差會由農委會吸收，不會影響產地價格。前立委林濁水則認為，陳吉仲做任何事都被罵，直呼「太慘了」，這番言論也引來兩派網友回應。

針對近日缺蛋潮，陳吉仲今(1)日指出，主因微氣候變化以及禽流感疫情肆虐，且這次禽流感病毒特別強，農委會透過專案短期進口，如澳洲進口500萬顆，保證一定會到貨。然而，有專家評估，進口的高價蛋讓農委會倒貼3000萬元；陳吉仲則表示，進口蛋因為需要空運，價格會比國產貴，價差將由農委會吸收，不會影響產地價格。

林濁水今日也在臉書針對此事發表文章，他認為，台灣人買不到蛋要罵，買貴了也要罵，被逼得進口500萬顆雞蛋還是被罵，因為農委會至少倒貼3000萬元，他直呼「陳吉仲太慘了」。

對此，有網友認同表示「在臺灣食衣住行沒有市場經濟問題，一切都怪政府、一切都要政府處理，『臺灣巨嬰化』」、「偉大的台灣巨嬰人民」、「這有什麼好罵的，市場自由機制」；但也有網友認為「如具備因應未來能力，就不是被『逼得』，而是主動早一個月就進口」、「蛋是類民生必須品，而且之前都愛說大話，被罵好像不過份」、「何不說他一路上來的吹牛呢？」、「這就是沒有自己的中心思想的政治人物，所以會隨波逐流，然後也未能未雨綢繆」。