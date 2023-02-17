2022九合一選舉連動2024總統大選，引發各界關注。國民黨台北市議員游淑慧表示，有媒體報導稱，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲私下對友人說：「2024誰當選，由我來決定。」其實之前就有民眾黨議員私下告訴她：「柯文哲可能不會當選，但一定有能力影響誰當選。」其實柯與民眾黨的自信與嗆聲，都是可能發生的，因為或許成事不足，但敗事一定有餘，關鍵是看看敗誰的事。

游淑慧昨（16）日在臉書發文表示，媒體報導指出，柯文哲很有信心地私下對友人說，「2024誰當選，由我來決定」。民眾黨議員之前也曾豪氣干雲地在她旁邊說：「柯文哲可能不會當選，但一定有能力影響誰當選。」

游淑慧忍不住嘆氣：「唉……確實……」游認為，柯文哲和民眾黨的自信和嗆聲，都是可能發生的，所以他們才敢赤裸裸地威脅和放話，他們的態度翻成白話文就是：「或許成事不足，但敗事一定有餘。看看敗誰的事……」游也質疑，就算柯和民眾黨黨員所言是真，然這樣的秀肌肉目的是？究竟是想要暗示交換、吸引眼球，或另有其他盤算？那國家利益和台灣未來呢？游也強調，2024誰當選該是由選民決定才對。

此文引發熱烈討論，網友紛紛回應：「第一次聽人講話這麼囂張的，也是大開眼界了」、「柯文哲的自以為是，讓人驚嚇」、「攪局就是他這個黨存在的價值」、「挾著有參選總統的門票，就想要左右逢源，唉！民眾黨終於讓人民了解他們存在的價值」、「我就說血流成河不夠！要屍橫遍野才行！鬼黨回血很快的！貴黨又開始要掉血的感覺？」