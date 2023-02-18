行政院農委會主委陳吉仲18日到六龜區出席六龜農會建構大型區域冷鏈暨大型蔬果理集貨包裝廠開工動土典禮。對於蛋價價格上漲與口罩劇本一樣，他說，蛋價上漲是因為飼料成本，已經與加工業者配合，讓全國民眾可以買到雞蛋。

陳吉仲、高雄市長陳其邁出席冷鏈包裝廠開工動土典禮。對於蛋價，陳吉仲表示，在過去2、3年因為新冠感染導致船運成本增加，再加上俄烏戰爭之後，令飼料成本大增。飼料漲幅超過7成。國內蛋價會上漲是因為飼料成本。近日調漲價格是因為禽流感影響，造成產地價格調漲2元，等同每顆雞蛋增加0.2元。

陳吉仲還以美國、日本為例，美國因禽流感撲殺了4000萬至5000萬隻禽類，美國雞蛋價格從去年每顆2.9元增加至超過7元。日本因為禽流感也撲殺了超過1500萬隻，蛋價格也比台灣蛋價高。我國會在禽流感持續時做好防疫，且行政院也同意玉米營業稅減免延後一季，降低飼料成本每公斤1元。

至於蛋價格上漲影響消費者，陳吉仲說，會在相關通路推出雞蛋平價專區，推出平價蛋。也會對全國消費者需要做調度，像是與加工業者配合，義美公司有提供更多雞蛋，供農委會調度，讓全國消費者都可以買到雞蛋。