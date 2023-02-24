南台灣遭逢30年最大的乾旱，558天沒有大雨，超過1200多天沒有颱風，行政院長陳建仁首度到立法院備詢，民進黨立委賴惠員詢問，台灣農業要有特別的方式來改善氣候異常，天氣這麼大的改變，老天爺不給我們飯吃，有什麼能改善農業？對此，農委會主委陳吉仲表示，今年補貼已經在農曆年前讓農民領到了，現在也開始研究第一期有沒有辦法種其他的作物。

賴惠員表示，台南水情吃緊，有沒有辦法改善，農田灌溉用水長年失修，很多都超過30年沒有精修，每次到農業區農民很辛苦，臉上布滿哀愁，每個農民看到都想抓住你，希望能修繕，謝謝院長就職後多次到台南，但能否一次到位修繕。

另外，賴惠員也提到，台南有休耕補助，但配合政府又不能種，112年配合水庫、113年又是大區輪作，水稻產業秧苗業者、青農幾乎沒辦法做生意。

陳吉仲表示，水路修繕院長有交代會開始做處理，嘉南地區第一期會面臨水庫不夠，今年已經給農民9萬6千元，農曆年前農民已經領到了，但是連續3年第一期沒辦法種水稻，有開始研究第一期有沒有辦法種其他的作物。