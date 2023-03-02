換個車道就換車了？有駕駛網上抱怨，他表示1月28日晚間6時許，行駛在國道3號往南344公里處，他明明行駛在中線道，卻被開出1張「行駛高速公路未依規定變換車道」罰單，看了罰單上的照片才發現，雖然通識深色休旅車，但是車子卻是不同廠牌、車型，甚至連車尾燈也可以明顯辨識「一橫一直」不同，他無奈嘆「我們承辦單位這麼隨性的嗎？」。

一名駕駛在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並上傳1張罰單照片，從照片中可見，駕駛上個月28日晚間6時許，行駛在國道3號南向344公里處，遭警方開出一張「行駛高速公路未依規定變換車道」罰單。

駕駛行駛在國道3號遭開一張「行駛高速公路未依規定變換車道」罰單，但他發現根本不同車無奈嘆「我們承辦單位這麼隨性的嗎？」。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

該名駕駛喊冤，他表示開的休旅車與違規的休旅車根本不同廠牌與車型，並且從開罰的照片中可見，2輛車的車尾燈分別是「一橫一直」，他的休旅車車尾燈是橫的，違規的休旅車車尾燈是直的，根本不同，非常無奈表示「我們承辦單位這麼隨性的嗎？差點就傻傻的去繳罰單了」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「檢舉不是都影片檔嗎 怎麼有辦法弄成雙拼兩車」、「影片應該不會造假」、「建議你有問題就去申訴，也可以去舉單單位看影像檔，就知道你有沒有違規了」、「又擾民了…」、「有換個車道就換車了」、「亂開單沒發現就是賺到，發現了就是浪費民眾時間要去跑申訴」、「我覺得是警方截錯圖，你去申訴就能看到完整影片」。