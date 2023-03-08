駕駛在新竹縣竹東鎮新中正橋上欲道三寶「迴轉逆向」擋車道，嚇得急煞按喇叭示警。

移動神主牌！有名駕駛於新竹縣竹東鎮台68線高架離開，欲前往新中正橋，豈料，當駕駛穿月隧道後，匯流入中正橋前，竟發現有輛休旅車疑不明路況，直接在橋上要迴轉逆向，駕駛嚇壞急煞車按喇叭示警，2車便在匯流口停下，而該休旅車疑似還要從另一道逆向，又被前來車輛逼退，最後該休旅車退回原來的車道，駕駛也隨即離開。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段46秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新竹縣竹東鎮新中正橋上，駕駛從台68線高架駛入交流道，經過一段隧道要匯流入新中正橋前，右前方竟然有輛休旅車疑不明路況，竟跨越槽化線左迴轉逆向，駕駛急按喇叭示警，隨後急煞停住，對方也嚇到停住。

接著，該輛休旅車疑似還想要從駕駛左側車道逆向行駛，卻被左側車道車輛逼退，3車僵持了3秒後，開始向倒退回到原來的車道，駕駛也先行離開；該頻道也在標題寫下「移動神主牌」。

影片一出，網友紛紛留言表示「素質真好」、「台灣駕照真好考」、「國道就是充斥了一堆不知道駕照怎麼來、又一堆三寶的遊樂場」、「有夠誇張」、「這腦袋丟水溝了吧」、「這三寶真猛」、「這就是可以開上國道的素質」。