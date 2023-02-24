台灣面臨缺蛋、缺水和缺藥的情形，行政院長陳建仁今首度赴立法院備詢，國民黨立委曾銘宗詢問陳建仁，現在只有南部缺水，未來會不會連北部、中部也缺水；對此，陳建仁表示，缺水和天候有關係，目前估計中北部水量穩定；曾銘宗痛批，「有沒有缺水看天，那擲筊就好了啊。」曾怒斥，「你說是溫暖內閣，根本是三缺內閣。」

曾銘宗指出，過去一再問農委會主委陳吉仲，會不會缺蛋，卻一再跳票，什麼時候才能不缺蛋；陳建仁回應，這次缺蛋理由是禽流感和氣溫異常變化，確實雞蛋數目減少，缺蛋問題解決方案有短中長期作法，短期是希望蛋能有橫向調配，和加工業者做調度，加強專案的進口，按照我們這樣努力，預期3月能夠達到供需需求。

曾銘宗說，「這些都是老生常談」；陳建仁回應，「今年特別嚴重」，曾銘宗追問，「4月底以前能否都買的到？」陳表示，「努力讓供應平穩，讓民眾不要受到太大影響。」至於是否敢保證4月就買的到蛋，陳說，「雞蛋供應是受到很多因素影響，最重要目的是有短中長程目標，會努力朝目標前進。」

曾銘宗問，外界稱你是三缺內閣，是否同意？陳建仁說，「不同意」，缺蛋缺水缺藥，缺水去年經濟部有意識到開始做相關調度，目前各水庫蓄水量24％-89％中北部都不錯，南部確實有問題。」

曾銘宗追問，北部會不會也缺水；對此，陳建仁指出，缺水和天候有關係，目前估計中北部水量都是穩定，去年水利署在前瞻基礎建設，對於水源開發最了很大的努力；曾銘宗痛批，「院長，有沒有缺水看他，還要擲筊，那我等等來擲筊就好，要蔡政府幹嗎？」

曾銘宗呼籲陳建仁，「今天提出來，就是要提早因應，不要擲筊，那些措施趕快做，你是行政院長，中華民國最高行政首長。」陳建仁保證，不會有缺電危機，目前為止，所有稅收期程都提前，5月後有大潭和通霄燃氣廠運作，供電問題會比較放心、供電穩定。