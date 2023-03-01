中南部近來因長時間大旱，水情告情，繼台南之後，嘉義縣今(1)日水情燈號也從綠燈轉為「減壓供水」的黃燈。對此，氣象主播戴立綱則表示，這波缺水的情況可能要等到五月才會好轉，就目前氣象預報資料看來，即便有華南雲雨帶通過，也僅會在北部地區落下短暫陣雨。

戴立綱表示，中南部地區2至4月多半還是晴朗的好天氣，降雨機率依舊很小，即便四月進入春雨季，僅靠午後雷陣雨仍然解決不了水庫缺水的問題，仍得等五月的梅雨季來到，不過戴立綱也提到，由於前幾年梅雨季期間的降雨量並不多，如果今年的降雨情況正常，才能填補水庫供水缺口，提醒民眾一定要記得節約用水。

水情告急！中南部何時有雨？ 戴立綱示警：要撐到5月

不過，戴立綱也指出，若今年梅雨季的雨量正常，還得擔心水災問題，5月份除了期待出現降雨，防汛工程也應預警提前做好準備。此外，戴立綱也提到，這週的氣溫因為冷氣團南下仍會偏低，從星期四(2日)開始一直到下星期一(6日)，不過這波冷空氣判斷不會比228連續假期時還冷，然而戴立綱也叮囑民眾，由於輻射冷卻作用的因素，早晚溫差大，即使白天看起來天氣晴朗，晚上出門時仍須注意保暖以免感冒。