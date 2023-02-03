違規小廣告是市容景觀殺手，攻佔分隔島、重要路口，影響交通安全。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美和衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

違規小廣告是市容景觀殺手，攻佔分隔島、重要路口，影響交通安全。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

違規小廣告是市容景觀殺手，攻佔分隔島、重要路口也影響交通安全，民眾看不下去的意識高漲，去年陳情案件多達903件，較前年激增3倍，彰化縣環保局表示，除了依廢棄物清理法開罰，今年也將依電信法，強化執行停話處分，並請26鄉鎮市公所嚴格執行、拆除。

彰化縣前年發生騎車上學的國中生被小廣告鐵絲絆倒受傷後，越來越多民眾意識到小廣告危害不小，陳情要求取締的件數激增，儘管清潔人員拆的快，但常常是早上拆，下午又被掛，拆、掛循環不斷。

尤其，懸掛在重要路口和分隔道，影響行車視線，而懸掛和要拆除的人，都得相繼在車陣內穿梭，告危人身及交通安全，不少人都希望強化取締作為。

彰化縣環保局統計，2021年陳情違規小廣告340件、停話251件、廢清裁處50件，2022年陳情件是成長到903件、停話250件、廢清裁處45件。

彰化縣環保局長廢棄物管理科長陳金蘭表示，取締停話與陳情案有相當的落差，主要是在於陳情人拍好幾案可能多數是同一張廣告內容。而統計的取締件數中，很多裁處及停話是環保局主動發動，民眾陳情只佔一小部分，此外，各地公所裁處也不含在環保局的統計數字內。

彰化縣環保局長江培根表示，今年將擴大取締違規小廣告納入重點，依據電信法第8條第3項規定，擅自設置、張貼或噴漆有礙景觀之廣告物，並於廣告物上登載自己或他人之電話號碼或其他電信服務識別符號、號碼，作為廣告宣傳者，得通知電信事業者，停止提供該廣告物登載之電信服務。

並且將依廢棄物清理法裁處，每件處以1200元以上和6000元以下罰鍰。

各鄉鎮市公所也有積極作為，彰化市公所在2022年，依違反廢棄物清理法案件取締72件、已斷話26件。員林市公所依廢棄物清理法取締43件、埤頭鄉公所依廢清法取締18件，環保局已請各鄉鎮除了搶話拆除取締，也要通知電信事業，進行停話處分。