從1月20日至1月28日連續9天全時段編排快速打擊犯罪警網。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

今年春節將一次放10天連假，高雄市政府警察局表示，從連假首日1月20日起啟動防制酒駕、危險駕駛專案機制，各分局全動員，編排快速打擊犯罪警網，針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制任務。

高雄市政府警察局表示，為確保民眾春節期間平安快樂過新年，從年節連假首日1月20日起，啟動防制酒駕、危險駕駛專案機制。該專案動員所屬分局，靈活調度警力、彈性規劃勤務，從1月20日至1月28日連續9天全時段編排快速打擊犯罪警網，針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制任務。

經統計，2022年1至12月發生酒後駕車肇事370件，較2021年同期發生429件，減少59件、酒後駕車取締1萬501件，較2021年同期取締9744件，增加757件，在警方強力取締及落實宣導工作之下，酒駕事故較去年同期有顯著下降，將持續強化取締酒後駕車作為。

歲末年終尾牙、春酒聚餐等邀約增多，適逢冷氣團即將南下，各地氣候急遽降溫，聚會飲酒機會增加，警方將以更強力執法作為確保市民安全、提供市民安心的居住環境，也呼籲各餐廳業者提醒顧客，酒後不開車，提供代叫計程車或安全代駕服務。

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