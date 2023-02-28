台灣資深生態攝影大師梁皆得《守護黑面琵鷺》，繼《老鷹想飛》、《尋找神話之鳥》後，推出歷時30年、走訪多國拍攝，透過人文環境紀實方式呈現，由導演吳念真旁白主述，也成為台灣影史首部躍上大銀幕的黑面琵鷺生態紀錄片。這也是吳念真繼《老鷹想飛》擔綱旁白之後，2度跟梁皆得合作「獻聲」演出，更情義相挺不收酬勞，甚至從電影初剪就參與編排意見，直到上映前也積極協助宣傳。

吳念真今（28日）和梁皆得一起接受訪問，回憶起這段過往表示：「這部片從人物出發，他們花了一輩子來調查這些鳥，我很佩服他們把所有的精力都花在這上面。」據悉，忙碌的吳念真是在舞台劇演出結束後，才開始參與旁白錄製，電影84分鐘的片長，約花費3、4的小時完成錄製，可說是非常有效率的配音，也可從中看出他與導演梁皆得二度合作的默契。吳念真也表示自己透過配音，關心環境也一邊拓展視野，看見黑面琵鷺飛至各個地區的故事，引發他對人類掠奪、與動物共存等更多環境相關思考。

他進一步表示：「如果能有幫助環境的地方一定要幫，我能做的不多，而配音是我唯一能幫忙的事情，所以如果再跟他們收酬勞，談錢的事簡直是天理不容。」導演則補充：「起初還是有跟吳導談到配音費用的計算，但吳導說不用跟他談錢的事情。」雖然本次是無酬勞協助配音，然而吳念真也開心地分享：「不過梁導有送我兩瓶黑面琵鷺特別版紀念威士忌，但被我兒子拿去喝了，然後還傳訊息跟我說『好喝』。」

此外，提及該片主角「黑面琵鷺」時，吳念真其實早就跟黑面琵鷺有著深刻淵源，表示當初在拍《台灣念真情》時，就已經拍攝過黑面琵鷺，他說道：「我很喜歡黑面琵鷺，牠們在南部又被稱為『喇杯』，嘴巴像湯匙一樣在水裡尋找、覓食，就像我們的生活一樣，到處在找機會與可能性，所以這個名字和我們很接近，我很喜歡。」《守護黑面琵鷺》將在3月24日全台上映。