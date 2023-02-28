農委會2022年3月1日公告比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，在此日期前輸入或飼養的比特犬，飼主必須為犬隻登記並完成絕育；台東縣政府農業處提醒，目前全縣有28隻有登記的比特犬尚未絕育，將依法開罰。

依農委會公告，3月1日起比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，已經飼養的飼主必須提出2022年3月1日前已飼養證明，如預防注射紀錄等，並於2023年2月28日前完成寵物登記，逾期未登記者經查獲將依動物保護法第26條規定處5萬以上至25萬以下元罰鍰，並得沒入犬隻。

台東縣政府農業處長許家豪表示，目前台東縣內登記的比特犬總計234隻 （原251隻，除戶17隻），截至228連假前已經絕育的共200隻，未絕育28隻，6隻遺失。他表示，這20幾隻大部分都在山上，有的當獵犬追捕山豬，有的顧田防止猴子破壞農作。

農業處強調，未來訪視時，將會確認比特犬是否絕育，如無就會對飼主開罰，倘看不到犬隻，將持續追蹤。

近年來遭比特犬攻擊事件層出不窮，農委會公告將比特犬列為禁止飼養或輸入之動物，以源頭管理降低比特犬飼養量，減少遭比特犬攻擊事件發生，禁止飼養或輸入的比特犬包含美國比特鬥牛犬及美國史大佛夏牛頭犬等。