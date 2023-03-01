因應南部水情持續探底，經濟部長王美花今日親自召開首場旱災中央應變中心會議，有鑑於未來降雨仍看不到樂觀訊號，為了超前部署，決定3月8號起，高雄水情燈號升級為黃燈，實施第一階段限水「減壓供水」。

目前全台已有嘉義實施減壓供水、台南實施第二階段限水「減量供水」，工業大戶減供1成、非民生用水大戶游泳池、洗車業等少2成。高雄燈號調整後，共有嘉義、高雄實施夜間減壓限水。

不過今天會議，並未將嘉義燈號比照台南，升級為二階限水「減量供水」。對此水利署長賴建信說明，嘉義每天30萬噸用水除市區內水庫供給外，還從雲林支援，加上曾文、烏山頭水庫蓄水比起百年大旱時還算充沛，每天支援11萬噸，使得當地的蘭潭、仁義潭水量獲得管控，因此這次嘉義燈號並未改變。

對於南部遲遲不下雨，水利署長賴建信表示，如果跟2021年百年大旱時比較，現在南部水量更少一點。而高屏溪目前川流量每秒7.4萬噸，基於超前部署，決定高雄從綠燈轉為黃燈，從夜間10點起，到隔日清晨6點實施夜間減壓供水。

至於中北部水庫水量下降也很迅速，像是供應竹科的寶二水庫水位只剩下7成，永和山跌破6成，是否也要進行水情管控？賴建信說明，石門水庫目前對比百年大旱時，還多5000萬噸，寶山、寶二水庫下降速度情況比較快，但這主要是1月供應春耕用水，加上民生用水需求關係。

接下來，他說經濟部將進行穩定南部地區抗旱三計畫，包括強化區域調度、增鑿抗旱水井、提升淨水場處理能力。