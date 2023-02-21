張庭與林瑞陽夫婦近年在大陸積極經營電商及房地產，傳聞累積了1200億台幣身家，去年底卻涉違法遭到大陸官方調查，凍結88.8億資產，官司持續進行中。近日，林瑞陽被媒體捕捉到人在台灣獨自吃飯，據友人透露他本次回台，是為了探視親人。

張庭和林瑞陽赴大陸經商多年，設立「達爾威公司」並開設旗下美妝品牌「TST庭秘密」因涉嫌傳銷被查，經過數月調查後，大陸當局判決沒收約8884萬元台幣，罰款約783萬元台幣，還凍結88.8億元台幣資產。夫妻倆也因為此事，行事日趨低調，行蹤一度成謎。

張庭林瑞陽因涉嫌傳銷被查，官司仍在進行中。(圖/中時新聞網)

近日，據《壹蘋新聞網》報導，林瑞陽被目擊獨自回台吃晚餐，妻子張庭並不在身旁，一身精品的林瑞陽在餐館大啖麻油雞，雖然頭髮花白，不過氣色紅潤，難掩明星氣質，而據林瑞陽友人也透露：「林瑞陽心情很不錯，回來台灣主要是探視親人，沒什麼事。他回去了，不在台灣了，官司部分，我不方便回答，請見諒」。

事實上，張庭夫婦的公司前年陷入官司糾紛後，夫妻倆一度將事業拓展到馬來西亞，令大批大陸網友相當震驚，但今年1月一段張庭夫妻回上海參加活動的影片曝光，海報上寫著「初雪再現，從心出發」，再加上現場有大批員工迎接，看來在大陸人氣完全不受影響。