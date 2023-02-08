全台血庫大缺血，全國血液安全庫存量僅餘2.6天，其中O型血只剩1.7天最缺，除因天冷陰雨降低民眾捐血意願，而長達10天年假加上開工後第一個周休二日遇到補班，讓血荒狀況更形嚴重，台灣血液基金會也緊急呼籲民眾前往各捐血點踴躍捐血，以紓緩醫療用血短絀的狀況。

根據台灣血液基金會統計截至今（8）日下午1時，其所屬台北捐血中心、新竹捐血中心、台中捐血中心、高雄捐血中心A、B、O、AB等血液庫存量分別為2.5、4.0、1.7以及4.1天，平均庫存量為2.6天；全都遠低於7日安全庫存量，到達極缺的窘境，據悉，近幾天頻頻出現跨區支援的狀況。

台灣血液基金會分析自開工以來，下雨和氣溫偏低還是影響了民眾捐血的意願，且國門乍開，選擇在假期前後出國者眾，但目前防疫措施仍為回國後14天方可捐血；氣候乍暖還寒，日夜溫差大，感冒民眾也增加，這些原因也影響了捐血人的捐血間隔，尤其開工首個周休二日遇到補班，民間募血活動也因此跳過該周。

唯捐血量驟減，但近日醫院端用血量卻增加，尤以心臟外科最明顯，推判原因也因為在這個時節，心血管疾病發生機率較高；加上疫情漸漸穩定，不少過去延遲的手術，也都在此時選擇就醫及開刀。也因此，除了在冬季捐血意願就較低之外，符合捐血條件的民眾也變少。

負責中彰投雲四縣市6百多家醫療院所血液供應的台中捐血中心表示，目前統計台中血庫庫存，只有AB型血剩7天，合於標準，而A型血剩2.3天、B型血剩3.4天，O型血最缺只剩1.1天。

台灣血液基金會也呼籲只要民眾符合捐血者健康標準，請至全國各地捐血地點捐出熱血，幫助需血療疾的病人。