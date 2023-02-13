對於內政補擬祭出房貸定額補貼免申請之政策，立法院法制局評估報告指出，立意良善但法源依據尚欠明確！民眾如何知悉個案准駁理由？如何提起訴願？對此，內政部營建署晚間回應，房貸補貼是依據「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」第3條第2款「減輕居住負擔及提高居住品質」。

由於2022年開始中央銀行連續4次升息，內政部擬定，針對僅有一屋且貸款中、房屋 為自用、一定所得以下、貸款餘額在一定規模以上等4大條件 都符合的貸款戶，提供每月房貸定額補貼。

且此次房貸定額補貼，民眾無需自行申請，內政部會透過金融監督管理委員會 (以下稱金管會)提供名冊，直接撥款給各家銀行，再由銀行逐 月匯入符合資格民眾的戶頭。

對此，立法院法制局評估報告表示，此次房貸定額補貼免申請，立意良善但法源依據尚欠明確！

立法院法制局直言，內政部所擬推出房貸定額補貼免申請之政策，其法源依據為何？尚待釐清。民眾如何知悉個案准駁理由？如何提起訴願？作成處分及後續受理救濟機關為何？救濟期間如何計算？依報載內容未見對此有所論述，實難知悉主管機關就民眾救濟方式所為規劃。

內政部營建署表示，房貸補貼是依據「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」第3條第2款「減輕居住負擔及提高居住品質」，由內政部規劃辦理，以減輕國民居住負擔。後續將訂定相關辦法及研擬補貼機制，並將參考立法院法制局之建議進行相關規劃，以維護民眾權益。