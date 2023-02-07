武陵農場櫻花季今起登場，首日舉辦友善高齡者旅遊日，現場還有民歌演唱等，洋溢著濃濃溫馨情。（武陵農場提供）

武陵農場舉辦「友善高齡者旅遊日」，由家人陪伴長者到場賞櫻，並聆聽民歌演唱。（武陵農場提供）

武陵農場與社區結合舉辦農特產品市集，照顧社區在地小農。（武陵農場提供）

台中市和平區武陵農場櫻花季7日起登場！武陵農場副場長胡發韜指出，場方首日特別規畫「友善高齡者旅遊日」，由長者家人陪伴到場賞櫻，現場除有民歌演唱，讓長者在櫻花的美景中聆賞熟悉的樂音；場方還結合社區設置農特產品市集，方便長者及遊客選購。

武陵農場指出，今年櫻花季從2月7日至2月28日，目前花開約莫1至2成，以早櫻為主，南谷的早櫻如緋寒櫻（山櫻花）則開約有5成，北谷花開較慢，農場的特色櫻花「粉紅佳人」盛開，預估約在等7天。櫻花季採總量管制，除住宿旅客，一般遊客需搭乘遊覽車或大眾運輸工具，每天限量6000人。

胡發韜表示，去年監察院長陳菊到訪建議場方友善長者。今年櫻花季首日，武陵農場特舉辦「友善高齡者旅遊日」，之前開放名額供民眾報名，1位長者最多可由3名家人陪伴，自行開車上山旅遊賞櫻，今天共有20名長者連同家人共60人到場。

武陵農場為歡迎「有朋自遠方來作客」，特別安排慢慢來樂團表演民歌演唱，吸引眾多樂齡者的「回憶殺」與哼哼唱唱的互動唱和；從影片裡可以看到許多長者紛紛手舞足蹈高興一起歌聲跳舞的快樂又可愛樣子，充分洋溢著台灣最美麗的風景是人。

胡發饕說，武陵農場非常重視與周邊原住民與社區互動，邀請當地生產的小農户，提供相關武陵地區周邊的農特產品，包括在地的蔬菜、水果茶葉、梨膏等設攤，吸引許多樂齡長者及來場的遊客紛紛採購，不僅促進社區經濟活絡發展，亦讓民眾有機會買到當地新鮮的物產。