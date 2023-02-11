疫情趨緩，來台北住宿旅客回升，為維護旅客住宿安全，北市近年積極查緝違法日租套房，北市觀傳局表示，裁處非法旅館業件數連2年創新高，去年裁處225家次、裁罰金額高達2340萬元，較前年成長6成。

觀傳局指出，經營非法日租業者，多為國外旅行時曾使用Airbnb等平台訂民宅入住，回國後將自用住家類型建物刊登為平台住宿房源，未認知未經旅館業登記就提供他人短期住宿業務，屬於非法行為。

觀傳局表示，疫情期間，北市除防疫旅館量能居全國之冠，查緝非法旅館業，即是俗稱的日租套房，裁處件數也連2年創新高，去年裁處225家次、裁罰金額高達2340萬元，較前年成長6成。

觀傳局重申，在Airbnb等平台以住家類型提供短期住宿行為，《發展觀光條例》訂有非法經營旅館業的最低罰鍰額，一經查獲至少可處10萬元以上罰鍰，且法規無減免或不罰空間，民眾若打算於平台刊登房源者，應先確認是否觸法。

觀傳局呼籲，有住宿需求的民眾，訂房前請先至「台灣旅宿網」確認是否為合法旅宿；如遇非法旅宿相關消費爭議，應捍衛自我權利，除提出消費爭議申訴，也應向觀傳局檢舉，避免更多人受害。

此外，疫情解封後觀光產業復甦，衍伸缺工問題，觀傳局說明，自去年10月13日起，已配合勞動部辦理「觀光暨周邊產業缺工專案協助計畫」，協助專案媒合旅宿業國內人力，並積極向交通部觀光局爭取補助資源，以掌握國際旅客來台旅遊商機。