為了關懷在營服役的台北市子弟適應狀況，台北市長蔣萬安16日率領市府7位局處首長，在台北市軍人服務站長吳遠里陪同下，前往新北五股的憲兵訓練中心，探視慰問陸軍常備兵役軍事訓練役第167梯次419名市籍役男，藉此感謝部隊幹部的照顧，並對部隊於疫情期間落實各項防疫措施，維護役男健康，再次表達感謝。

蔣萬安說，看到役男們個個精神抖擻，感到非常欣慰，同時勉勵役男珍惜服役的時光，期許他們能在部隊裡學習國軍精神與紀律，培養愛國心，鍛鍊好身體，養成運動好習慣及規律的生活作息，為將來邁入社會職場奠定良好基礎，給自己人生留下美好的回憶。

兵役局長李治安表示，市府在役男入營前辦理新訓概況說明座談會，入營當日安排工作人員將役男安全護送到服役地點，役男入營後組成慰勞團到營區，準備役男喜愛的速食點心為役男加油打氣，落實「服務型政府」的施政理念。

此外，蔣萬安也藉今天勞軍活動，分享行銷市府兵役局與勞動局推出的「役職挺你」專案，提供役男免費「職涯諮詢」與「役畢職能培育課程」服務，提升就業技能與競爭力。