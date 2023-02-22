國民黨台北市議員秦慧珠近日針對同黨議員徐巧芯宣布投入黨內立委初選一事多所批評，也多次砲轟台北市長蔣萬安帶領的新市府。對此，臉書粉專「政客爽」痛批，在秦慧珠的眼裡，只要國民黨出點事，就槍口對內，炮打自己人，並點名「秦慧珠們」不用鬧，準備被時代淘汰。

對於秦慧珠對徐巧芯酸言酸語，甚至攻擊到「想落跑的又哭又鬧」，臉書粉專「政客爽」今(22)日發文質疑，議員在自己選區繼續參選立委，不是很正常的過程嗎？何況秦慧珠2013年身為台北議員，還說要選市長，「那算不算落跑？還是太弱了就不算？」秦慧珠酸國民黨內有些民代「花百分之80的力氣在做政治網紅」，該粉專直呼荒謬至極，並認為這番言論反而證明國民黨的「秦慧珠們」，快被時代淘汰了。

該粉專認為，網路是一種社交媒介，跟秦慧珠過去上電視節目其實沒有本質的不同，既然網路是現在最能直達選民的媒介，台灣有一半以上的人都在用臉書，政治人物做政治網紅也只是剛好，國民黨應該多出一點政治網紅，對抗塔綠班才沒這麼辛苦。該粉專諷刺表示，秦慧珠上三立節目，領綠營的通告費罵自己人，這樣有比當「政治網紅」正當嗎？其經營的臉書發廢文剩幾十個讚，對國民黨有幫助嗎？

此外，針對秦慧珠對蔣萬安市府酸言酸語，該粉專認為，蔣萬安市府走一個發言人，秦慧珠就開始質疑蔣萬安的領導統禦力，甚至酸言酸語叫市政顧問去當發言人，「這到底什麼心態？」更痛批秦慧珠花時間罵國民黨比民進黨還多，黨內互打功力100分，對外作戰能力趨近於0，「差不多就空氣般的存在」。

「在秦慧珠的眼裡，只要國民黨出點事，就槍口對內，炮打自己人」。該粉專直言，「秦慧珠們」可以不用鬧了，就準備被時代淘汰。