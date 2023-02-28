場面混亂！蔣萬安致詞遭嗆「殺人兇手」 為228道歉「願終身守護民主」 @ChinaTimes ​

台北市長蔣萬安今天下午出席228紀念活動，致詞時提及，身為台北市長，深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件致上誠摯的歉意。對於是否以蔣家後代身份道歉，蔣會後受訪重申，他身為市長願意為天馬茶房附近的緝菸事件道歉。

蔣萬安接受媒體聯訪時，談到自己致歉的原因，他表示，每一件歷史事件都不應該停格在某一個階段，李前總統、馬前總統過去都以國家元首的身份來表示對二二八的事件承擔起政府所犯的錯誤，也致上真摯的歉意。

蔣萬安指出，他們兩位過去也都是台北市長，他們也深切感受到台北市民之痛、台灣民眾之痛，身為台北市長，他也深深為發生在76年前台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件致上誠摯的歉意。

他強調，每一位執政者都應該以此為戒，這是今天舉辦活動，基本就是表達肅穆的心情。

對於是針對緝菸事件還是整個二二八事件道歉？蔣萬安未正面回應，僅表示剛剛在整個談話當中其實也都談得很清楚，最主要來到紀念活動，跟很多家屬見面，有一些家屬是這些日子，在文化局特別協助安排之下，之前有當面見面、聆聽聲音。

他指出，的確有些家屬表達沒有達到適當平反，也期待未來的新證據，能夠平撫家屬，包括逝者的心靈、生者的傷悲，台北市政府可以做的都盡力來做。

蔣萬安指出，面對歷史事件、二二八事件就是坦然面對，也希望找尋更多資料、史料，可以公布，還原事實的真相，能夠持續撫平傷痕，達到社會和解的目的。

至於是否以蔣家後代身份道歉？蔣萬安重申，剛剛談話很清楚，以這樣的脈絡，過去幾位總統是台北市長，他身為市長，也願意為76年前發生的事情，在台北市大稻埕天馬茶坊旁邊，致上真摯的歉意。