跟團出國旅遊，最怕就是碰到吵鬧的團員。近日有位女網友在Dcard上PO文表示，邊境開放後，自己就跟妹妹跑到夢想中的希臘旅遊，跟了加上領隊一共31人的旅遊團，未料其中有10人左右是互相認識的大媽團，從頭鬧到尾，幾乎沒有安靜過，讓大家都非常崩潰。

原PO表示，這群大媽團從飛機啟航開始就不斷吵鬧，明明大家都在睡覺補眠，她們卻邊吃零食邊喧嘩，好似開同樂會，其中帶頭的特別沒水準，不斷刁難領隊，被其他散客抱怨時還反嗆「怕吵就不要跟團」，吵不贏甚至爆粗口。

原PO說，到了機場，當大家都在排隊時，大媽團卻搶著拿行李，拿到後就直接穿過紅龍插隊，連當地海關都看傻。不僅如此，出關後到了餐廳、旅館，大媽團也永遠搶第一，領隊發房卡，整團就衝過去搶，拉著行李橫衝直撞，還烙台語「閃哦閃哦，賓士要過」，途中撞到不少人，但也從不道歉。

原PO指出，大媽團全程瘋狂抱怨當地食物難吃，竟要求領隊找中式餐館，並強迫領隊和其他散客換座位，好讓自己人坐一起；搭渡輪時在船上大聲高唱中文生日快樂歌，無視其他旅客瘋狂拍照，搞到全船外國遊客都在側目；其中最扯的就是在前往米科諾斯島的船上，大嬤們花0.9歐元買一瓶礦泉水，然後打包了至少10個保溫瓶的熱水，讓原PO直言「好像難民」。

途中參觀希臘衛兵交接儀式時，明明禁止攝影，大媽團卻完全無視，打開手機想拍照，被軍人喝斥後，仍舊在廣場上到處鑽，試圖偷拍，而這幕全被現場遊客看在眼裡。

最離譜的則是某天發房卡時，大媽團率先衝進飯店查看房型，將景緻最好的房號挑出來，等到領隊發卡完畢，直接偷走妹妹與其他散客的房卡，被抓包後先是裝傻，後面推給領隊「她口齒不清」，搞到天怒人怨，事後惱羞成怒，不斷對妹妹言語霸凌。

原PO表示，大媽團不僅沒水準，也沒有常識，她表示旅遊團的專屬司機是希臘當地人，為人親切，10天幫他們把行李搬上搬下，大家在行程結束時，紛紛遞上小費，沒想到大媽團給小費竟然是給台幣的百元鈔票，讓整團的人都傻眼，直說「比靈異事件還要讓人崩潰100倍」。

總結下來，大媽團共有全程大聲喧嘩、不守規矩愛插隊、大量打包免費物品，逕自拿走別人房卡強迫換位4大惡行。不少網友也紛紛留言：「跟團最怕真的就是遇到大媽團」、「可以公布長相嗎，我想避雷」、「身為旅遊業很無奈，領隊不能對客人大小聲，只有團員可以狂電團員」、「這就是為什麼我堅持自由行的原因」、「我每次出國都怕丟台灣的臉，做事說話都很謹慎，但到處都有沒水準的台灣人出去丟臉」。