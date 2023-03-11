【又嘉氣象報報】周一最冷 北台探12度 下半天水氣減轉乾冷

明（12）日上半天各地天氣晴朗溫暖，高溫可達29度，不過受到冷氣團影響，午後北部、東部開始變天，不僅降雨機率增加，低溫更是下探13度，下周一、下周二（3/13、3/14）最冷，預估下周三（3/15）各地冷空氣減弱、水氣減少，天氣趨於穩定。

氣象局指出，明日上半天各地晴到多雲，高溫約25至29度，局部地區會更熱，下半天東北風增強，北部、東半部有局部降雨，入夜後大陸冷氣團南下，北台灣大幅降溫，低溫僅有13至15度，其他地區也則是16到18度。

氣象局分享未來一周溫度趨勢，明（12）日受冷空氣影響，各地大幅度降溫。（圖／氣象局提供）

降雨方面，明（12）日北部、東部水氣增加，但下周三（3/15）起各地天氣又趨於穩定。（圖／氣象局提供）

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文指出，下周一（3/13）強冷空氣持續南下，水氣略微減少，北部、東半部清晨至上午仍有局部短暫陣雨，午後逐漸轉為多雲的天氣，中南部則是維持多雲到晴；而下周二（3/14）冷空氣減弱，各地多雲有陽光，氣溫逐漸回暖。

預估下周三至下周五（3/15~3/17）全台各地水氣變得更少，普遍是穩定的好天氣，僅東半部有零星飄雨，值得注意的是，雖然白天較溫暖，但清晨、夜間有輻射冷卻作用，局部地區氣溫較低。