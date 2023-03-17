【立綱氣象報報】周一冷空氣減弱 周三起中南部高溫破30度

受到東北季風影響，周休假期（3/18、3/19）北部、東半部有局部短暫雨、氣溫略降，不過下周一（3/20）開始各地回暖，下周三至下周五（3/22~3/24）高溫甚至可達33度。而至於眾所關心的南部缺水問題，有專家指出，下周仍未見降雨訊號，可能要到3月底才會有春雨報到，為南台灣解渴。

氣象局指出，明（18）日中南部多雲到晴，不過隨著東北季風增強，迎風面的北部、東半部出現局部降雨，溫度也下滑約6、7度，桃園以北、宜蘭高溫僅18至20度，竹苗及花蓮高溫約22到24度，其他地區高溫仍有26到30度，南北溫差較大，而各地低溫普遍在17至20度，變化不大。

下周一（3/20）起各地逐漸回暖，最高溫可達33度。（圖／氣象局）

氣象主播戴立綱表示，2天周休假期各地天氣近似；下周一、下周二（3/20、3/21）東北風強度減弱，各地氣溫回升，西半部地區要注意晨間容易起霧；下周三至下周五（3/22~3/24）吹南風，中部以南高溫可達33度，預估下一波鋒面會在下周六（3/25）接近，有機會再度降溫。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日晚間發文指出，春雨的訊號不斷延後，預估可能要到下周六（3/25）過後才會有較為可觀的降雨，主要是因為北方冷空氣貧弱，無法盡快將鋒面推向台灣，除了下周天氣會越來越熱以外，中南部的水情應該還會吃緊一陣子，提醒民眾要節約用水。