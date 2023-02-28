南投縣立委補選將在3月4日投票，引發政壇關注。國民黨戰將林明溱昨（27）日舉辦選前黃金周竹山鎮造勢晚會，藍營中台灣首長齊聚站台。港媒指出，身為「地主」的南投縣縣長許淑華不僅親自出場、控場，更在場中跑進跑出、一一與支持者握手問候，積極凝聚藍營向心力以提升投票率；現場民眾一看到許也反應熱烈，紛紛要求合照留念，展現出爆棚的人氣。

香港媒體《中評社》昨日評論表示，林明溱競選總部27日晚間在竹山鎮舉辦選前黃金周造勢晚會，包括台中市市長盧秀燕、南投縣縣長許淑華、彰化縣縣長王惠美、雲林縣縣長張麗善、立法院國民黨團立委、國民黨主席朱立倫等人都到場相挺，現場湧入破千人相當熱絡。

評論指出，高升南投縣縣長的許淑華一早就在活動現場忙進忙出，不僅親自接待支持者，還逐一引導民眾入座，還一一與現場粉絲們握手問候，展現出親力親為的態度與地方大家長的格局。大家看到許也熱情回應，大批民眾搶著跟她合照，展現出明星縣長的驚人氣勢。

許淑華在現場致詞表示，她對這次補選其實感到很緊張，因為怕投票率低，她特別要向支持者誠摯地拜託，一定出來投票、催高投票率、 打贏這場仗；她盼泛藍支持者集中選票，中央、地方才能夠同黨連線，縣政順利推動。