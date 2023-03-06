民進黨蔡培慧4日在南投縣第二選區立委補選擊敗國民黨派出的老縣長林明溱，拿下立委席次，同時這也是賴清德成為民進黨主席後的第一場勝仗。因此就有媒體指出，若是2024是三腳督的狀況，賴清德有機會贏，但關鍵還是在於「蔡英文以及英系勢力能否歸隊」，民進黨要拿下勝利仍然不容易。

根據《中評社》的報導指出，這次南投補選，賴清德傾全力輔選蔡培慧，結果也給了民進黨一劑強心針，但依然不代表賴清德出戰2024可拔得頭籌，因為賴清德目前在黨內沒有行政資源，加上還有台南的黑金議題擋在其前，還有其他黨務改革的動作，而賴清德這些動作多少都會衝擊或得罪蔡英文與英系，恐會讓蔡賴之間與英系之間的心結加深。

該份報導更指出，未來賴清德最大的考驗便是在兼顧黨務改革與蔡英文之間的關係，同時只要非綠陣營不團結，加上賴清德若能整合民進黨內派系，2024的勝算就不低，而這次南投立委補選民進黨贏了，也是給了非綠聯盟一個嚴正的警告。