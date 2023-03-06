本土社團今天開記者會，宣布將支持黃國書再戰2024。（張妍溱攝）

布局2024立委選舉，民進黨將於3月20日展開黨內初選登記，今天卻有本土社團發聲，力拱在2021年「線民案」爆發後宣布退黨、退選的無黨籍現任立委黃國書再戰2024，民進黨台中市黨部主委李天生表示，將待初選登記後將結果報給中央，若超過1人有意願，將進行協商，大家的共識是團結拚勝選。

台中市立委第6選區（中西東南區）立委選戰，除已退出民進黨的黃國書可能再戰2024，現任議員江肇國被視為可能人選，且江近來勤跑基層，他表示，本土社團的聲音反映了基層對於守住這一席的期待與高度共識，至於由誰承擔此重擔？必須由黨部對初選結果與黃進行協調，做出最好的安排。

李天生指出，市黨部將於3月20日開放初選登記，是否與黃國書協調？將看初選登記後的情況決定，會先交由黨中央決定是否將黃國書納入討論，之後再做協調，最終目標就是推舉一個人出來，大家的共識是「團結就有勝算」，若最後民進黨推人、黃國書也參選，這是大家最不想看到的局面。

台中市8席立委席次，目前民進黨現任者有5席，初步了解，這5個選區初選應無問題，另第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）與第8選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）現任者皆為國民黨，李天生表示，若無人登記參加初選，將進行徵召。