中華隊昨天以9比5勝荷蘭拿下經典賽第2勝，立委林思銘12日在竹北市天后宮發300份雞排，馬上吸引很多民眾領號碼牌排隊領取，林思銘希望大家中午一起集氣為中華隊加油，若戰勝古巴，他將會加碼在竹東發雞排。

台南12日經典賽直播派對送祭品 再加碼勝古巴就送這物
中華隊經典賽連勝 萬丹業者爽發千份紅豆餅
經典賽》前中職名將點評中華隊 今戰古巴有1隱憂
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