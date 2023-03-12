立委林思銘發300份雞排 中華隊勝古巴再加碼 12:122023/03/12 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委林思銘（左二）在竹北市天后戶發300份雞排，慶中華隊第2勝。（羅浚濱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華隊昨天以9比5勝荷蘭拿下經典賽第2勝，立委林思銘12日在竹北市天后宮發300份雞排，馬上吸引很多民眾領號碼牌排隊領取，林思銘希望大家中午一起集氣為中華隊加油，若戰勝古巴，他將會加碼在竹東發雞排。 台南12日經典賽直播派對送祭品 再加碼勝古巴就送這物 中華隊經典賽連勝 萬丹業者爽發千份紅豆餅 經典賽》前中職名將點評中華隊 今戰古巴有1隱憂 #新竹縣 #林思銘 #雞排 #中華隊 #立委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍慶中華隊奪勝發千顆蛋遭出征 這綠議員一次發了5000顆 11:592023/03/12 政治 張育成轟出「滿貫砲」獲封「國防部長」軍聞社不忍發文了 09:442023/03/12 政治 經典賽「最強神犬」台中「超萌警犬妹」神預測中華隊奪2勝 10:382023/03/12 社會 中華隊2連勝！8大祭品文看這裡 雞排珍奶免費拿 08:082023/03/12 生活 渡邊久信來台緊盯 吳念庭沒壓力 04:102023/03/12 運動天地 經典賽》中華隊擊沉荷蘭巨艦 大聯盟官網讚：A組最大冷門 07:212023/03/12 體育 中華隊二連勝今再戰古巴 高虹安豪發200份雞排集氣！ 09:102023/03/12 生活 經典賽台式應援成焦點！ 美體育主編見「這幕」：美國人好無趣 09:522023/03/12 體育 從南投補選斷言2024大選 吳子嘉驚爆：這才是大麻煩 00:012023/03/12 政治 瘋棒球送雞排 為中華隊加油集氣 04:102023/03/12 運動天地 民進黨推誠信條款 她傻眼列整排紀錄：賴清德才是落跑始祖 08:162023/03/12 政治 用極限運動精神拚連任 綠委3度完成南橫百K超馬 10:452023/03/12 政治 經典賽》決戰古巴！中華隊贏了就第1名晉級 輸了即淘汰 07:572023/03/12 體育 高雄藍營第1人 曹桓榮挑戰大岡山立委 綠營3連任邱志偉 面臨黃秋媖挑戰 04:102023/03/12 地方新聞 中華隊加油！林奕華吃爆古巴三明治 這些地方爽領雞排、珍奶 10:562023/03/12 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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