國民黨中常會15日宣布，通過2024「中央選戰策略會報」名單，但名單中出現立委傅崐萁、台南市前議長李全教等遭黨內青壯派點名有爭議，連新北市長侯友宜也發聲「黑金不能復辟」。但與此同時，他傳出藍營北市初選出現亮眼安排，年輕戰將已經相繼就位。

據《太報》16日報導，儘管選策會名單引來風風雨雨，但國民黨在北市立委候選人的安排已經開始啟動，黨部主委黃呂錦茹表示，22日至24日第一階段提名選區將開始受理領表登記，若初選選情單純，29日即能報中常會提名。

黃呂錦茹指出，目前立委王鴻薇的第三選區，黨中央會規畫無人挑戰；賴士葆的第八選區將由台北市議員徐弘庭、李柏毅加入初選；5連霸立委費鴻泰的第七選區，台北市議員徐巧芯也會投入角逐。她也強調，開放登記後會先進行協調，若協調不順利則會開始初選作業。不過目前初選的方式是要採用全民調，還是要額外加黨員投票還屬未定。

至於林奕華出任台北市副市長後所遺留的第六選區，雖然現在台北市議員鍾沛君、前台北市議員羅智強、前國安會副秘書長楊永明相繼表態參戰。但黃呂錦茹提到，目前規劃還未到排到該選區，之後會再行討論。