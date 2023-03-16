對於全民普發6000元，政院宣布3月22日起開放登記，共有5方式可領取，據了解，財經官員透露，最快可以領到的方法是「登記入帳」！而近日就有一份最新的網路民調指出，就有高達35.6％的民眾會選擇「上網登記入帳」，42％民眾則選擇用領現的方式，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》16日起進行網路民調，針對「普發現金6000元」自3月22日起開放登記，台灣民眾會選擇如何領取的看法，截至16日晚間22時，已有2500人參與投票。對於「『普發現金6000元』有5種發放管道，你會如何領取？」，有35.6％的民眾選擇「上網登記入帳」、有27.0％的民眾選擇「ATM領現金」、有15.0％的民眾選擇「郵局領現金」、有10.2％的民眾選擇「直接入帳」、有0.8％的民眾選擇「特定偏鄉造冊領現金」、另有11.4的民眾則是「不知道／沒意見」。

該份民調更詢問了「你對『普發現金6000元』的相關規畫滿意嗎？」有13.5％的民眾認為「非常滿意」、有32.5％的民眾認為「還算滿意」、有19.7％的民眾認為「不太滿意」、有22.2％的民眾認為「完全不滿意」、另有12.1的民眾則是「不知道／沒意見」。