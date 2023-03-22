普發現金「登記入帳」今天開放預先上網登記，新北為協助長者以及不擅用3C的人士登記，29區公所及各戶政事務所皆在今日起開設64處線上登記窗口，提供諮詢服務；不過受分流影響，三重區公所早上前來登記的民眾相當稀疏，而蘆洲區公所一早上更只有5人登記。

三重區公所表示，雖然早上8時就已開始開放登記，公所也開設兩處櫃台供民眾辦理，不過由於有進行分流，所以上午來辦裡的人相當稀疏，一早只有9人登記成功，有不少人因為身分證尾數不符而鎩羽而歸，另外有30至40多人前來諮詢。

蘆洲區公所今早前來登記的人數也不多，設立的6個櫃台一早僅來5人登記，截至下午4時許也僅成長到12人，人數非常不多。

蘆洲區公所主任秘書張德安表示，截至下午4時許，已有12人完成登記，另外也有10多位稿錯身分證字號尾數的民眾白跑一趟，也有2、30人來諮詢登記事宜，不過總體來看人數都不多。

張德安指出，來現場的民眾多半為長者，另外來諮詢的人多半是詢問登記要帶什麼資料、如何替未成年者代辦等等。