財政部表示，「全民共享普發現金」登記入帳作業已於3月22日開放登記，官網自3月28日起開放查詢登記結果。如民眾於3月22日至24日登記者，3月28日即可查詢核驗結果，如於3月25日以後登記者，可於3月29日起陸續查詢核驗結果。

「全民共享普發現金」官網自3月28日起開放查詢登記結果。（翻攝網站）

財政部說明，查詢方式係進入官網首頁（https://6000.gov.tw）點選「查詢登記結果」→輸入本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號→輸入發放對象健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果。

財政部對查詢結果進一步說明如下：

1、「登記完成，將於近日入帳」：領取資格已檢核完成，4月6日起將陸續入帳，如有出現「修改」按鈕，表示可更換入帳帳號。

2、「帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號不一致或無此帳戶，請重新申請」：請於首頁重新點選「登記入帳」重新申請，亦可改採ATM或郵局領現方式。

3、「已完成登記，帳號核驗中」：領取資格已檢核完成，帳號資料已送銀行核驗中，不可更換入帳帳號，民眾可於1-2天後再查詢最終核驗結果。

4、「已登記偏鄉領現」：特定偏鄉民眾已登記造冊者，請於4月6日起二週內至原登記派出所領現。

5、「款項將入帳至OOO之本人金融帳戶」：屬於直接入帳特定對象，將於4月6日入帳。屆時民眾可補登存摺或4月7日起於官網查詢結果，如入帳失敗，民眾將可重新登記入帳，亦可改採ATM或郵局領現方式。

財政部提醒，民眾辦理登記入帳作業如有疑問，可撥打1988客服專線詢問，或至6000官網首頁右方點選「線上客服」，提供智能客服及轉接專人文字客服。