為協助中低收入戶學生順利完成學業，新竹市政府每年辦理「中低收入戶學生助學金」，今年度辦理期程因適逢國定連續假日，特提前至3月31日（星期五）開始報名，結束時程也調整至4月17日（星期一），歡迎民眾於期限內至區公所申請。

市府指出，凡設籍新竹市6個月以上的中低收入戶在學學生，備齊所需資料於期程內至戶籍所在地區公所提出申請，經審核資格符合者即可獲得本年度助學金。國小學生可以領到5000元助學金、國中學生7000元、高中職1萬2000元，大專院校則是1萬5000元。

市府教育處表示，中低收助學金1年僅1次申請期程，請務必把握時程，凡持有新竹市區公所核發本年度中低收入戶證明書，且年滿25歲（含）以下，設籍本市6個月以上並持續就讀國內公私立大專院校、高中職校及市內公立國民中小學學生，同時未有降讀及未領有竹市其他就學補助或學費減免優待者，皆可申請助學金。

教育處提醒，民眾前往戶籍地區公所辦理助學金申請時，應備齊以下文件，區公所核發之最新中低收入戶證明書、學生證正反面影本或在學證明書、郵局存簿封面影本。為減少申請作業時間，可先至新竹市教育網下載申請表填寫。

教育處表示，中低收助學金申請日期自112年3月31日起至4月17日止，請符合資格民眾把握時效至各區公所辦理。若有任何申請中低收助學金問題，可洽詢新竹市政府教育處及三區區公所。