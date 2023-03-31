百度的A類普通股目前是在港交所以港幣計價並交易。百度相信港幣－人民幣雙櫃台模式，將為該公司股東及有意投資者提供更多投資靈活性及股票流動性。該公司亦欣然支持人民幣的國際化。

騰訊控股同日公布，已向港交所申請增設人民幣櫃台，以支持港交所引入港幣－人民幣雙櫃台模式。

公司相信雙櫃台模式將增強人民幣計價股份的流通量及定價效益，該措施亦將擴大公司股東及潛在投資者的交易管道。