觀察者網報導，上海市副市長華源4日主持市政府新聞發布會，介紹《上海市加大吸引和利用外資若干措施》和《上海市促進外貿穩規模提品質的若干政策措施》支持開拓多元化市場，以深入實施RCEP為契機，支持企業開拓國際市場。鼓勵跨境貨物貿易優先使用人民幣結算等。

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華源表示， 2022年，全市貨物進出口和實際使用外資規模雙雙創下歷史新高，全市外貿進出口4.19兆元（人民幣，下同），增長3.2％，連續兩年突破4兆元；實際使用外資239.56億美元，連續三年穩定在200億美元以上。今年以來，上海外貿外資開局實現平穩增長，展現出了較強的發展韌性。1-2月，全市貨物進出口6815.6億元，在去年同期高基數、高增速的基礎上增長0.7％；實際使用外資49.61億美元，增長18％；新增跨國公司地區總部11家、外資研發中心5家，累計分別達到902家、536家。

本次穩外貿若干政策措施以促進外貿穩規模、促轉型、拓市場、優環境為主線，主要提出四個方面21條措施。《上海市促進外貿穩規模提品質的若干政策措施》主要內容：

一是促進外貿規模穩定增長，聚焦重點企業和重點產品，加大通關、金融和退稅等方面支持。

二是促進外貿創新發展，加大創新支持力度，推動新業態新模式發展，釋放外貿發展新動能。主要提出：加快推進洋山特殊綜合保稅區三期擴區，研究擴大洋山特殊綜保區徑予放行口岸。支持企業開展跨境電商零售進口藥品及醫療器械業務。加快推進再製造產品按新品進口實施監管試點。支持銀行機構對離岸貿易結算跨幣種收付。積極穩妥在本市錨地開展國際航行船舶保稅油加注業務等。

三是支持開拓多元化市場，以深入實施RCEP為契機，支持企業開拓國際市場。主要提出：舉辦華東進出口商品交易會線下展，組織更多企業參加廣交會線下展。加大企業參加海外重點展會展位費支持。加大經核准出口商培育力度，指導企業用好原產地自主聲明便利化措施。建設海外倉綜合服務平台。鼓勵跨境貨物貿易優先使用人民幣結算等。

四是優化跨境貿易營商環境，圍繞邊境和邊境後措施，加大外經貿公共服務保障力度。

本次穩外資若干措施聚焦促進外資擴增量、穩存量、提品質，主要提出四個方面20條措施。《上海市加大吸引和利用外資若干措施》主要內容：

一是推進高水準對外開放，聚焦重點領域、重點區域，提升擴大開放水準。主要提出：支持外資證券、基金、期貨、人身險、養老金管理、理財、財務公司率先落戶上海。

二是提升引進外資能級，圍繞支援和引導外資投向高端製造、現代服務、高新技術和節能環保產業，提高利用外資品質。

三是加大外資發展要素支持，圍繞財稅、金融、人員往來、進出口等方面提出支持或便利化舉措，推動外資專案落地。

四是優化外商投資服務，圍繞加強投資促進服務，保護合法權益，營造良好的投資環境。