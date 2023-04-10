中華汽車總經理陳昭文（左1）10日帶領二輪事業部同仁拜會基隆市長謝國樑（右2），表達將以旗下的emoving勁炫125投入基隆市青年電動車的合作方案。（張志康攝）

中華汽車二輪事業部10日在總經理陳昭文帶領下，拜會基隆市政府，表達願意參與基隆市府青年電動機車政策。基隆市長謝國樑表示，除中華汽車外，也陸續有多家電動機車業者向市府表達意願，市府將持續推動青年電動機車政策，並希望市議會能在年中的追加減預算中支持。

陳昭文表示，中華汽車將以旗下的emoving勁炫125投入基隆市青年電動車的合作方案，他表示，這款車型的爬坡率很好，充電30分鐘便可行駛70公里，相當適合基隆市多丘陵、年輕使用者多的環境，該公司會全力配合。謝國樑也驚訝於中華汽車竟拿出白牌電動機車與市府合作，感謝中華汽車的協助。

謝國樑在與中華汽車會談後表示，感謝中華汽車願意與基隆市府合作，雙方的第一個共識是，市府將會納入emoving勁炫125為合作的廠牌及車型之一。由於這款車型有兩種充電方式，使用者除可在家裡充電外，中華汽車若與基隆市府合作，也將會在基隆設置充電站。

謝國樑說，若最後基隆市府與其合作，後續隨著中華汽車該車型的銷量提升，將會在基隆市區內成立「Lifestyle」充電站。其快充只要花一杯咖啡的時間，就可以為電動機車補充50％以上電力，透過結合生活方式的充電站。同時，中華汽車也願意在基隆建置共享運具，充電站也可以做為共享運具的充電方式。

謝國樑強調，非常感謝中華汽車願意與基隆市府合作，謝國樑透露，除中華車外，也有其他電動機車業者造訪市府，表達合作意願。他認為，與基隆市府合作，未來將可能成為與其他縣市或是其他具規模的合作案例。他說，批評的人永遠會批評，市府將會一步步持續推動。

謝國樑指出，市府在今年中向市議會提出的追加減預算中，包括了青年電動機車的預算，市府將會持續與議會溝通，也希望議會支持，讓青年朋友能夠擁有優異的電動機車。