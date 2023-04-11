基隆市議會民進黨團日前召開記者會，痛批市長謝國樑在去年九合一選舉中提出的電動機車、染疫慰問金、基隆捷運等相關政見跳票，是「全國首創跳票市長」。對此，國民黨前台北市議員羅智強認為，由於民進黨施政爭議多，再加上過去執政的桃園、新竹接連爆出「大秘寶」，他們已打算找一個替死鬼來抗衡，而這個人選，正是基隆。

羅智強今（11）日在臉書發文表示，民進黨的第一招，是把基隆捷運的分攤款爆增三倍，讓謝國樑沒有經費做事；第二招是斷章取義，找謝在選前就已宣示「不再推動」的政見，說他跳票。

羅智強指出，民進黨的第三招更有意思，是抓著謝國樑「送Gogoro（同等級）電動機車」的布條，緊咬「不是Gogoro就是跳票」，然而，來投標的車型款式之一，規格雖與Gogoro相等，但最大的缺點是車速太快，謝認為要限速。羅智強直言，若廠商願意打到骨折來投標，自然就是著眼於量大，而能夠壓低成本，以及隨之而來的行銷效果。

羅智強直言，基隆雖然人口少，但已是2024的關鍵戰場，再加上箝制基隆公投，觸怒了民意，民進黨打謝國樑，每一招每一式都打在鐵板上。