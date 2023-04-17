副總統兼民進黨總統候選人賴清德昨（16）日提出，台灣要堅持「反侵略、保和平」，並用民主、和平、繁榮3項標準，繼續深化民主。對此，前立委郭正亮直言，賴清德的主張其實相當容易垮掉，大家現在沒太多反應，只是沒空且懶得回應而已。

賴清德表示，過去民進黨為民主打拚、追求言論自由，未來更要為和平奮鬥，台灣人民推動和平，絕不會犧牲主權、民主憲政體制，他並強調，唯一目標就是台灣要堅持反侵略、保和平，用民主、和平、繁榮3項標準繼續深化民主。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，賴清德所提的每一點論述都不成立，首先，賴主張要「保和平」，但在前總統馬英九執政時期，共軍並沒有進行環台軍演，「誰比較和平？」賴清德說對大陸的投資逐漸轉移到亞太地區，但蔡英文政府對大陸的貿易依存度時常突破40%，最高還曾達到43.2%，而馬英九執政時最高依存度僅39%。

郭正亮直言，由於現在只有民進黨完成提名，國民黨候選人還沒出爐，民眾黨主席柯文哲人在美國，所以大家沒空、也懶得對他的論述做出回應。但當選戰正式啟動後，就是以事實進行攻防了，若賴清德的對手用事實一講、拿出山東艦在東部海域進行演習的照片質疑他，他的論述恐就倒了。