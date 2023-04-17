前民視董座、獨派色彩鮮明的喜樂島聯盟主席郭倍宏日前在臉書指控，他在住家高雄美術館附近和人握手發傳單，沒有大聲喧嘩，現場突然來了5、6名警察，把他團團圍住，說有民眾檢舉，影響行人用路安全。郭倍宏不滿地說，「又來了，現在還有這種新白色恐怖！」

郭倍宏指出，前幾天下午5、6點鐘，他在住家高雄美術館附近和人握手發傳單，沒有大聲喧嘩，沒有大聲公，更沒有在市集擺攤，突然現場來了五六名警察，把他團團圍住，說有民眾檢舉，違反道安條例，影響行人用路安全。

郭倍宏質疑，「我是開著大卡車去人行道衝撞嗎？」影響行人用路安全？這麽離譜的理由，「我們的波麗士大人你嘛幫幫忙！有人匿名檢舉，就當我是犯罪嫌疑人」，是不可以和人握手接觸？不可以發傳單？這是哪個年代的白色恐怖？豈有此理！！

郭倍宏直言，下次再發生類似情事，高雄市長陳其邁要不要出來說明ㄧ下？人們沒有握手自由，沒有發傳單自由？還有，警察不抓作姦犯科的人，只針對老百姓握手發傳單盯得緊緊的，理由是匿名檢舉，好個匿名檢舉！！

郭倍宏最後怒嗆，「又來了，現在還有這種新白色恐怖！」