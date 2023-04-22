隨著桃園永豐雲豹22日打完本季最後一場例行賽，也確定無緣季後賽，「魔獸」霍華德的續約問題，自然成為最重要的焦點，雲豹執行長兼總經理張建偉表示，目前除了雲豹，也有其他台灣職業球隊跟霍華德洽談合約，不過雲豹擁有優先續約權，就算霍華德沒有續約，雲豹下季也會努力找來一名類似霍華德等級的洋將加入。

張建偉強調，霍華德本季加盟T1聯盟雲豹隊，確實引發台灣籃壇不少話題，也增添更多熱度，霍華德更讓過去不太關心台灣籃球的球迷，也都願意進場觀戰，「假如再給我一次機會，我也會找霍華德來台灣打球的。」

只是雲豹能否跟霍華德完成續約，張建偉目前沒有把話說死，「最近這段期間我們確實有跟霍華德、艾夫伯討論續約問題，不過當前也有其他球隊跟霍華德報價，不過雲豹擁有優先續約錢，代表假如最後價碼一樣的話，雲豹將可優先跟霍華德續約。」

不過雲豹當前不只有霍華德續約難題需要面對，包含季末取代劉嘉發成為新任總教練，卻只領軍拿下1勝的貝奈特去留問題，還有本土戰力如何真正有效補強、新任總經理與公關長人選等問題都有待解決，雲豹需要解決的問題或難題實在太多了！